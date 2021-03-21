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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

في عيد الأمومة.. السيدة العذراء أم مسيحيي العالم

الأحد 21/مارس/2021 - 10:01 ص
السيدة العذراء
السيدة العذراء
جرجس صفوت
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يحتفل الشعب المصري اليوم الأحد، بعيد الأم، وهو احتفال شعبي يكرم فيه الأبناء أمهاتهم، وتشارك الكنائس المصرية بمختلف طوائفها فيه بعمل حفلات تكريم الأمهات بشكل سنوي.

وقال الإكلريكي عزت لابان، في تصريحات خاصة، إن مسيحيي العالم أجمع ينظرون للسيدة مريم العذراء على إنها الأم الأمثل، وذلك ليس من باب المجالات بل أن السيدة العذراء قدمت كثيرا حتى تنهض الكنيسة وينعم المسيحيين بعدة نعم.

وأشار لابان إلى أنه وفقا للإيمان المسيحي فقد شاهدت السيدة العذراء نجلها الوحيد واللذان بقيا سويا لمدة 33 عامًا يُصلب أمام عينها لذنب لم يقترفه، في إشارة منه إلى السيد المسيح.

وأكد لابان أن العقيدة المسيحية مبنية على فكرة تجسد الله من بطن السيدة العذراء ليموت فداء عن البشر، دافعا ثمن خطاياهم، وأن السيدة العذراء بصفتها الأم التي ولد منها بحسب الجسد قاست الالام مبرحة على الصعيد النفسي يصفها الكتاب المقدس بجواز السيف في نفسها.

وأوضح لابان أن السيدة العذراء قدمت أمورا أخرى في انتشار الإيمان المسيحي ولا تزال تقدم وتعضدد المؤمنين، وكان أبرز ما قدمت خلال الفترة الماضية هو ظهوراتها في الزيتون وأسيوط وشبرا دعما للمؤمنين.

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