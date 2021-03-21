علي أمين أم يعقوب فام.. من هو صاحب فكرة «عيد الأم» في مصر؟

يحتفل الشعب المصري اليوم الأحد، بذكرى عيد الأم، وهو احتفال شعبي يكرم فيه الأبناء أمهاتهم، وتشارك الكنائس المصرية بمختلف طوائفها فيه بعمل حفلات تكريم الأمهات بشكل سنوي.وقال المؤرخ إبرام راجي، مؤسس صفحة تاريخ الأقباط المنسي، إن الفكرة الأولى للاحتفال بعيد الأم في مصر تعود لـ"يعقوب فام"، سكرتير جمعية الشبان المسيحيين والذي تخرج على يدية أجيال من نخبة الرجال.وأضاف في تصريحات له: "كان يعقوب فام يحتفل بعيد الأم فى نادى الشبان المسيحيين، إلا أنه أراد أن يعمم الفكرة على مستوى القطر كله، فعرض فكرة الاحتفال بعيد الأم على السيدة إيلين تادرس، حرم المرحوم اللواء كامل غبريال، التي فقدت ابنها الطيار تحتمس كامل في حرب فلسطين، والتى التى قامت بتكوين لجنة من السيدات المصريات لنشر فكرة الاحتفال بعيد الأم، وإحلال الحب فى العائلة ورفع مقام الأم لتشعر أنها تؤدى عملا جليلا فى إنشاء الأسرة".وتابع: "تألفت لجنة الاحتفال لأول مرة برئاسة إيلين تادرس وعضوية حرم حنا فام وزكية عزيز حرم الأستاذ الدكتور صبرى جرجس، وحرم الدكتور أمين موسى، ويعاونهم يعقوب فام".وأكمل: "مهدت لجنة الاحتفال بعيد الأم فعقدت مؤتمرا صحفيا 12 فبراير 1951 بنادى جمعية الشبان المسيجيين حضرة مندوبون عن الصحف والمجلات وطالبت فيه (إيلين) بنشر الفكرة".واستطرد: "قام الكاتب الصحفى الكبير علي أمين بنشر سلسلة مقالات بجريدة الأخبار فى عمودة (فكرة) يدعوا المصريين للاحتفال بعيد الأم (وليس صاحب الفكرة كما يشاع)، وكتب وديع فلسطين عدة مقالات في مجلة الصحيفة يتساءل أفلا ينبغي للمصريين جميعا أن يحتفلوا بعيد الأم وهم الذين يحتفلون بعيد للطبيعة وعيد للنيل".واختتم: "طالب فلسطين أن يساند الجميع إيلين تادرس التى كانت تتصدر مبادرة الاحتفال بعيد الأم، وتم أول احتفال على مستوى كل المصريين في 21 مارس أول أيام الربيع سنة 1956، وفي العام التالي أصدرت هيئة البريد طابع قيمتة عشرة مليمات كاعتراف من الدولة بيوم عيد الأم".ويتداول أن أول من فكرة عيد الأم في العالم العربي كان الصحفي المصري الراحل علي أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم مع أخيه مصطفى أمين.وطرح علي أمين في مقاله اليومي "فكرة" الاحتفال بعيد الأم قائلا: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه (يوم الأم) ونجعله عيدًا قوميًا في بلادنا وبلاد الشرق، بعدها تقرر أن يكون يوم 21 مارس عيدًا للأم، وهو أول أيام فصل الربيع؛ ليكون رمزًا للتفتح والصفاء والمشاعر الجميلة.