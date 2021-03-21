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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسميا.. إعلان مصر خالية من مرضي الفصيلة الخيلية «الرعام والزهرى»

الأحد 21/مارس/2021 - 09:57 ص
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" أعلنت عبر موقعها الرسمي عن خلو مصر رسميا من مرضي الفصيلة الخيلية "الرعام والزهري".

وقال القصير - في تصريح اليوم الأحد - إن ذلك جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية ودعم مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد القومي من خلال تنفيذ خطط الاستعداد والإنذار المبكر والمسوح الوبائية والإجراءات المحجرية، بالإضافة إلى القدرات التشخيصية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية في التشخيص المعملي الدقيق للكشف عن أي حالة مرضية وبائية في الفصيلة الخيلية.

وأضاف أن هذا الإعلان يسهم في زيادة فرص تصدير الخيول المصرية ومشاركتها في الأحداث الرياضية العالمية، ويدعم أيضا جهود القيادة السياسية في استعادة الإرث والتاريخ العريق لمصر في مجال تربية وتصدير الخيول العربية الأصيلة إلى دول العالم.

وأشاد وزير الزراعة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للخدمات البيطرية للسيطرة على الأمراض والأوبئة والقضاء عليها من خلال حملات التحصين الدورية المكثفة والقوافل العلاجية.

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