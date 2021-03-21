اليوم.. الكنيسة تحتفل بالتذكار الشهري للملاك ميخائيل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بتذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن ذلك هو التذكار الشهري له، حيث تتذكره الكنيسة شهريًا في يوم 12 من الشهر القبطي.والملاك ميخائيل هو الأول فى رؤساء الملائكة السبعة، ومعناه (من مثل الله) وهذه العبارة قالها الملاك ميخائيل حينما حارب الشيطان.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.