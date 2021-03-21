رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تطعيم عدد قياسي من البريطانيين ضد كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 09:56 ص
البريطانيين ضد كورونا
البريطانيين ضد كورونا
أ ش أ
طباعة
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه منذ أمس الأول الجمعة وحتى اليوم الأحد تم تطعيم عدد قياسي من الأشخاص ضد فيروس "كورونا"، حيث تم إعطاء 711 ألفا و156 جرعة للسكان في المملكة المتحدة.

وذكرت هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، أنه حتى 19 مارس الجاري تم تطعيم أكثر من نصف السكان البالغين في المملكة المتحدة والتي تقدر بنحو 26 مليونا و853 ألفا و407 حالات تبلغ أعمارهم 18 عاما وأكثر بالجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس "كورونا".

ومن جانبه، أشاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بهذا الإنجاز ووصفه بأنه "إنجازا استثنائيا"، قائلا إننا "ما زلنا على المسار الصحيح لتقديم اللقاح لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بحلول 15 أبريل المقبل".

يأتي ذلك بالتزامن مع اضطرابات شهدتها البلدان في جميع أنحاء أوروبا على خلفية فرضهم قيود أكثر صرامة وسط ارتفاع حالات (كوفيد-19)، حيث حذر علماء بريطانيون من أن العطلات الخارجية هذا الصيف ستكون غير مرجحة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من بين أولئك الذين تلقوا جرعته الأولى يوم الجمعة الماضي، حيث حصل على لقاح (أكسفورد أسترازينيكا) في مستشفى "سانت توماس" بوسط لندن.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

34 مصابًا بتصادم أتوبيس وميكروباص على طريق القطامية.. حالتهم خطيرة

«سفاحة الطالبية».. ارتبطت بزوج صديقتها منذ 5 سنوات.. وشهود عيان: «توقعنا أنه قريبهم»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

1،9 مليون يورو.. سعر لوحة برنيني في مزاد فرنسي

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا

«النخبة» تطرح رواية «9 مارس» للجيبوتي محمود شامي