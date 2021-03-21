تطعيم عدد قياسي من البريطانيين ضد كورونا

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه منذ أمس الأول الجمعة وحتى اليوم الأحد تم تطعيم عدد قياسي من الأشخاص ضد فيروس "كورونا"، حيث تم إعطاء 711 ألفا و156 جرعة للسكان في المملكة المتحدة.وذكرت هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، أنه حتى 19 مارس الجاري تم تطعيم أكثر من نصف السكان البالغين في المملكة المتحدة والتي تقدر بنحو 26 مليونا و853 ألفا و407 حالات تبلغ أعمارهم 18 عاما وأكثر بالجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس "كورونا".ومن جانبه، أشاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بهذا الإنجاز ووصفه بأنه "إنجازا استثنائيا"، قائلا إننا "ما زلنا على المسار الصحيح لتقديم اللقاح لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بحلول 15 أبريل المقبل".يأتي ذلك بالتزامن مع اضطرابات شهدتها البلدان في جميع أنحاء أوروبا على خلفية فرضهم قيود أكثر صرامة وسط ارتفاع حالات (كوفيد-19)، حيث حذر علماء بريطانيون من أن العطلات الخارجية هذا الصيف ستكون غير مرجحة.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من بين أولئك الذين تلقوا جرعته الأولى يوم الجمعة الماضي، حيث حصل على لقاح (أكسفورد أسترازينيكا) في مستشفى "سانت توماس" بوسط لندن.