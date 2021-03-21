«المالية والصناعية» تناقش توزيع الأرباح 27 مارس

تعقد شركة «المالية والصناعية المصرية»، الجمعية العامة العادية لها يوم 27 مارس الجاري، للموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن عام 2020.ومن المقرر أن تناقش الجمعية التصديق على القوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة عن عام 2020.وتناقش الجمعية العامة غير العادية في اليوم ذاته تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة.وحققت الشركة خلال العام الماضي، أرباحًا بلغ 126.94 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 203.56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.42 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.75 مليار جنيه في 2019.وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 71.99 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 143.82 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.