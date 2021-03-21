القوات العراقية تعثر على أوكار للإرهابيين شمالي بغداد

عثرت القوات الأمنية العراقية، على عدة أوكار للإرهابيين تحتوي على مواد غذائية في منطقة الطارمية شمالي بغداد.وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)، اليوم الأحد - إن قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد والفرقة السادسة، والفوج الأول باللواء الأول قوات خاصة، عثرت على ثلاثة أوكار للإرهابيين في بساتين البو شهاب في قضاء الطارمية شمالي بغداد، مشيرة إلى أن الجهد الهندسي قام بتفجيرها.