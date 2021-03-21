بريطانيا تعتقل 33 شخصا بسبب إجراءات العزل

ذكرت صحيفة "الجارديان"، أن مشاجرات عنيفة نشبت مع قيام محتجين مناهضين للعزل العام بمسيرة وسط العاصمة البريطانية لندن أمس، متحدين تحذيرات الشرطة بعدم التجمع بسبب قيود فيروس كورونا.وقالت الشرطة البريطانية، حسبما أفادت "الجارديان" اليوم الأحد - إنها اعتقلت 33 شخصا بسبب انتهاكات قواعد "كوفيد-19"، بعد أن تجمع ما يصل إلى عشرة آلاف شخص يحملون لافتات كتب عليها شعارات مثل "توقفوا عن تدمير حياة أطفالنا" و"الوباء المزيف".وتحظر قواعد فيروس كورونا في إنجلترا التجمع لغرض الاحتجاج لكن المعارضة لمثل هذه الإجراءات تزايدت الأسبوع الماضي.