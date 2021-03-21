1000 جنيه منحة للعاملين بالأزهر بمناسبة حلول رمضان
الأحد 21/مارس/2021 - 09:54 ص
أميرة العنانىطباعة
قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف مكافأة ألف جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ونص قرار شيخ الأزهر على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.
ونص قرار شيخ الأزهر على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.