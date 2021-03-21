نائب محافظ القاهرة يشهد احتفالية تكريم الأمهات بروض الفرج وشبرا

أقامت محافظة القاهرة عدد من الاحتفالات بمناطقها الأربعة، عرفانا وتكريما لدور الأمهات في المجتمع المصري وتكريما لما قدموه من تفاني وتضحية تجاه أبنائهن.قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور احتفال عيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات بحضور أعضاء مجلس النواب بحى شبرا والساحل وروض الفرج.ووجه التهنئة إلى أمهات مصر، وتكريمهن، وأشاد بالدور العظيم الذى تقوم به كل أم مصرية.تأتي حفلة التكريم في اطار احتفالات محافظة القاهرة بالأمهات المثاليات، تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.