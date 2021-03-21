وزير النقل يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب، بمحافظة الإسكندرية عدد من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.وبحسب بيان وزارة النقل، بدأت الجولة بزيارة موقع المحطة متعددة الأغراض حيث تمت متابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة والتي بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بالمحطة الآن وبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في أبريل 2020 إلى 55%.وأكد وزير النقل أهمية اتباع قواعد السلامة والأمان أثناء العمل حرصًا على أرواح العاملين مع ضرورة ارتداء كافة وسائل الحماية، وكذلك الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل، واتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.كما شدد الوزير على الالتزام بالانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام ٢٠٢١ لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، مؤكدا أهمية المشروع الذي يعد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.وأضافت الوزارة في بيانها اليوم، أن الوزير توجه لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 385 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 ملايين طن سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 75%.ثم استمع الوزير وأعضاء مجلس النواب الى شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ عدد من المشروعات بالميناء مثل الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية الذي تم افتتاحه العام الماضي، والذي قامت بتنفيذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بتكلفة إجمالية تقدر بـ 407 ملايين جنيه، والذي تبلغ مساحته 15 ألف متر مربع ويتكون من 4 طوابق «5 مستويات» ثلاثة منها للتخزين الجمركي والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، ويسع الجراج حوالي 4000 سيارة، حيث يساهم الجراج في استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية ويساعد في تشغيل المنطقة السياحية المُزمع إنشائها مستقبلًا والتي تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجاري ومنطقة المارينا.وكذلك تم استعراض مشروع إنشاء عدد 3 كباري أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (2 كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد) للمساهمة في تسيير صنادل تحمل 2 كونتينر بدلا من كونتينر واحد لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري ووجه الوزير بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز.وكما تم متابعة مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والتي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 مترًا وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 90%.ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.