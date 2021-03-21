إعطاء 5.99 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إسبانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه قد تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 5.99 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في البلاد يبلغ 160 ألفا و149 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين عاما وشهرين.وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 11 أسبوعا.