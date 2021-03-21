رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذيرات لـ«جونسون» من عدم تمديد قيود كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 09:52 ص
جونسون
جونسون
أ ش أ
طباعة
حذر نواب حزب المحافظين البريطاني، رئيس الوزراء بوريس جونسون من عدم تمديد القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا "المستجد".

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن جونسون يواجه ضغوطًا متزايدة من كبار المحافظين لمقاومة محاولات تمديد الحظر الشامل على السفر إلى الخارج أو تأخير تخفيف القيود البريطانية وسط تحذيرات جديدة بشأن ارتفاع حالات الإصابة بـ "كوفيد - 19" في أوروبا.

وبالتزامن مع تحذير المستشارين العلميين من مخاطر العطلات الخارجية في أواخر الربيع والصيف، طالبت شخصيات من حزب المحافظين البريطاني، جونسون بعدم التهاون من تحذيرات الموجة الثالثة للفيروس التي تلوح عبر القارة.

جاءت تحذيرات المحافظين مع ارتفاع الحالات في دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وتركيا، حيث سجلت إيطاليا تضاعف لحالات الإصابة في الشهر الماضي، بينما دخلت باريس في إغلاق جديد لمدة شهر للحد من انتشار الفيروس التاجي.
يذكر أن خارطة الطريق الحكومية في المملكة المتحدة تشير إلى أن السفر إلى الخارج من إنجلترا يمكن أن يستأنف اعتبارًا من 17 مايو القادم على أقرب تقدير، في حالة استيفاء سلسلة من الشروط.

موضوعات متعلقة

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-3-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

1،9 مليون يورو.. سعر لوحة برنيني في مزاد فرنسي

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا

«النخبة» تطرح رواية «9 مارس» للجيبوتي محمود شامي