تحذيرات لـ«جونسون» من عدم تمديد قيود كورونا

حذر نواب حزب المحافظين البريطاني، رئيس الوزراء بوريس جونسون من عدم تمديد القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا "المستجد".وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن جونسون يواجه ضغوطًا متزايدة من كبار المحافظين لمقاومة محاولات تمديد الحظر الشامل على السفر إلى الخارج أو تأخير تخفيف القيود البريطانية وسط تحذيرات جديدة بشأن ارتفاع حالات الإصابة بـ "كوفيد - 19" في أوروبا.وبالتزامن مع تحذير المستشارين العلميين من مخاطر العطلات الخارجية في أواخر الربيع والصيف، طالبت شخصيات من حزب المحافظين البريطاني، جونسون بعدم التهاون من تحذيرات الموجة الثالثة للفيروس التي تلوح عبر القارة.جاءت تحذيرات المحافظين مع ارتفاع الحالات في دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وتركيا، حيث سجلت إيطاليا تضاعف لحالات الإصابة في الشهر الماضي، بينما دخلت باريس في إغلاق جديد لمدة شهر للحد من انتشار الفيروس التاجي.يذكر أن خارطة الطريق الحكومية في المملكة المتحدة تشير إلى أن السفر إلى الخارج من إنجلترا يمكن أن يستأنف اعتبارًا من 17 مايو القادم على أقرب تقدير، في حالة استيفاء سلسلة من الشروط.