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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحف السعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد إيران

الأحد 21/مارس/2021 - 09:51 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
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أكدت الصحف السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت صحيفة "عكاظ" - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "تهديد أمن الطاقة العالمي" - أن الاعتداءات الجبانة الإرهابية التخريبية تجاه المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في السعودية، تؤكد ضعف الوسيلة لدى الجهات الإرهابية التي تحاول تهديد أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، الاقتصاد العالمي، وتهديد الكوكب أجمع.

من جانبها، أوضحت صحيفة "اليوم" تحت عنوان "الحوثي.. وامتداد إرهاب إيران"، أن المملكة تُدين بشدة هذه الاعتداءات الجبانة، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة، والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف بشكلٍ أوسع أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

أما صحيفة "البلاد" تحت عنوان "مواجهة الخطر الإيراني"، أكدت أن الاعتداء الإرهابي الحوثي المدعوم من إيران ضد مصفاة تكرير البترول بالرياض، وما سبقه من اعتداءات آثمة ضد منشآت اقتصادية والمدنيين في المملكة، يعكس اليقين بخطورة المخطط التوسعي الإيراني في اليمن والمنطقة وتهديد السلم الإقليمي والدولي باستهداف إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

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