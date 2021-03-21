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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

الأحد 21/مارس/2021 - 09:51 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط 19 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2720 شاحنة.

وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26 ألفا و552 طنا تشمل: 2300 طن رمل و11 ألفا و402 طن فوسفات و10 آلاف 50 طن يوريا و2800 طن مولاس، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24 ألفا و29 طنا تشمل: 5000 طن نواتج و5534 طن ذرة و3046 طن فول و7300 طن خردة و2249 طن زيت و900 طن كلوريد ايثلين.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 237 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والأردن والسعودية وسنغافورة وهولندا والهند وفرنسا والصين وأمريكا ومالطا وبنجلاديش وروسيا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 890 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 629 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75 ألفا و805 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 205 آلاف و818 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1308 أطنان قمح متجه إلى صوامع الفيوم.

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