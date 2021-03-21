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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يخصص 17 ألف موعد لتلقي لقاح كورونا اليوم وغدا

الأحد 21/مارس/2021 - 09:51 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن عن تخصيص 17 ألف موعد لتلقي لقاح كوفيد- 19 خلال اليوم الاحد وغدًا الاثنين، للأشخاص الذين بلغوا 60 سنة وأكثر وبادروا للتسجيل على المنصة المخصصة في اليومين الماضيين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم، أن المركز أعلن عن وضع آلية منضبطة ودقيقة لتطعيم الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 60 سنة وأكثر، ووفق عدة معايير، تتمثل بضرورة التسجيل على المنصة وتلقي رسالة لأخذ المطعوم، حيث سيتم حصر هذه الأعداد وتوزيعها على مراكز التطعيم حسب الأصول في مدة أقصاها أسبوع منعًا للاكتظاظ والتجمهر.

ووفق المركز، طلب المركز من جميع الأشخاص من نفس الفئة العمرية أعلاه والحاصلين على موعد سابق للجرعة الأولى، التوجه إلى مركز التطعيم المحدد في رسالة الموعد لتلقي المطعوم في أي وقت من الأوقات.

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