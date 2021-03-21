أغنية «ست الحبايب» ضيف دائم.. أغاني عيد الأم

يحتفل المصريون كل عام بعيد الأم يوم ٢١ مارس، وذلك تكريما وتقديرا لها، وهناك الكثير من الأغاني التي ظلت مرتبطة بهذا اليوم.عندما نذكر عيد الأم فسرعان ما نتذكر أغنية "ست الحبايب ياحبيبة يا أغلى من روحي ودمي"، من تأليف حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب وغناء فايزة أحمد عام 1958، فلها أثر وذكرى في نفوس كل المصريين.وأيضا "ماما ياحلوة" وهي واحدة من أروع الأغاني للأم في عيدها للفنانة "شادية".أغنية «صباح الخير يا مولاتي» التي أبدعت في غنائها سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني، بصحبة كورال غنائي من الأطفال أصحاب الأطفال أصحاب المميزة من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل، وتمَّ إذاعتها لأول مرة في عام 1986.أغنية "كل سنة وأنت طيبة يا مامتي" تغنّت بها المطربة وردة، وهي من تأليف الشاعر الغنائي عبدالوهاب محمد، وألحان بليغ حمدي.