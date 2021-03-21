قوات الاحتلال تقتحم موقعًا أثريًا فى سبسطية الفلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس بفلسطين.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري، ترافقها عدة مركبات مدنية، يعتقد أنها تقل مسئولين في حكومة الاحتلال.وأضاف أن قوات الاحتلال انتشرت في أرجاء الموقع وأغلقته أمام المواطنين.