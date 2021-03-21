«العربية للأدوية» تناقش التصرف في بيع أصل إنتاجي

قال الدكتور أسامة عبدالباسط، رئيس شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية) إن الجمعية العامة غير العادية للشركة ستناقش يوم 27 مارس الجاري، التصرف في بيع أصل إنتاجي.وأضاف عبدالباسط لـ«الدستور» أن الجمعية العادية ستناقش «اعتماد الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية، والخطة الاستثمارية عن 2021-2022، والجمعية العامة العادية، وتشكيل مجلس الإدارة» في ضوء أحكام القانون رقم 185 لسنة 2020.وأوضح أن الشركة سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 86.07 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 70.53 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وأشار إلى أن الشركة خلال 2019-2020 حققت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 93.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.وذكر أن إيرادات الشركة ارتفعت خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 520.79 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 436.35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.