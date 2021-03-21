256 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد، 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن، بلغ 117 ألفا و517 مصابا.فيما أفاد مسئولون في طوكيو بأن عدد الحالات الحرجة بلغ 47 حالة.