11 مليون جنيه لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد محطة صرف صحي «دلة» بالفيوم

أجرى اليوم اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بجولة تفقدية لمحطة رفع صرف صحي دلة؛ للوقوف على آخر أعمال الإحلال والتجديد التى تتم داخل المحطة.من جانبه أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة، أن عمليات الاحلال والتجديد للمحطة تشمل احلال وتجديد للطلمبات بطاقة أكبر لاستيعاب التصرفات الزائدة نتيجة التوسع السكانى بالإضافة لأعمال وتجديد لوحات الكهرباء لتتناسب مع زيادة القدرة الكهربائية بالإضافة للأعمال المدنية بالمحطة الخاصة بصيانة البيارة ودخول المحطة وأعمال رفع كفاءة المكتب الإداري ودورة المياه وصيانة الأعمال المدنية بشكل عام بتكلفة مالية حوالي ١١مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد التي تنتهجها الشركة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.