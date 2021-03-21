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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 4 في تحطم مروحية تجارية في جنوب شرقي الصين

الأحد 21/مارس/2021 - 09:29 ص
تحطم مروحية تجارية
تحطم مروحية تجارية
وكالات
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أعلنت سلطات محلية صينية مقتل أربعة أشخاص جراء تحطم مروحية تجارية في البحر بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن حكومة مدينة شيامن القول إن رجال الإنقاذ انتشلوا حطام المروحية، وهي من طراز "بيل 206"، والتي سقطت في شرقي شيامن يوم الجمعة الماضي.

وتم تأكيد مقتل طاقم الطائرة المؤلف من فردين، بالإضافة إلى راكبين كانا على متن المروحية.

ولا تزال أعمال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث.

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