مقتل 4 في تحطم مروحية تجارية في جنوب شرقي الصين

أعلنت سلطات محلية صينية مقتل أربعة أشخاص جراء تحطم مروحية تجارية في البحر بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي البلاد.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن حكومة مدينة شيامن القول إن رجال الإنقاذ انتشلوا حطام المروحية، وهي من طراز "بيل 206"، والتي سقطت في شرقي شيامن يوم الجمعة الماضي.وتم تأكيد مقتل طاقم الطائرة المؤلف من فردين، بالإضافة إلى راكبين كانا على متن المروحية.ولا تزال أعمال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث.