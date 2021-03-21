رمز للتفتح والصفاء.. من أين أتى الاحتفال بعيد الأم؟

احتفل محرك البحث «جوجل»، بعيد الأم، وكعادته غير شعاره بهذه المناسبة التي يحتفي فيها العالم كله بعطاء مستمر، وهو واحد من مظاهر الاحتفالات العالمية كتعبير عن الحب والوفاء والتقدير، رغم أن البعض يجهل السبب الرئيسي وراء الاحتفال بالأم، سواء في الغرب أو مصر تحديدا، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.- هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة- كان أول احتفال بعيد الأم عام 1908، عندما أقامت أنا جارفيس ذكرى لوالدتها في أمريكا.- بعد ذلك بدأت بحملة لجعل عيد الأم معترف به في الولايات المتحدة.-عام 1912، أنشأت "أنا جارفيس" الجمعية الدولية ليوم الأم، وأكدت على أن مصطلح "mother's" يجب أن يكون مفردًا وفي صيغة الملكية -في اللغة الإنجليزية- وليس جمع في صيغة الملكية وذلك تكريما للأم- أول من فكر في عيد للأم في العالم العربي كان الصحفي المصري الراحل علي أمين – مؤسس جريدة أخبار اليوم مع أخيه مصطفى أمين- طرح علي أمين في مقاله اليومي "فكرة" الاحتفال بعيد الأم قائلا: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه (يوم الأم) ونجعله عيدًا قوميًا في بلادنا وبلاد الشرق.- بعدها تقررأن يكون يوم 21 مارس ليكون عيدًا للأم، وهو أول أيام فصل الربيع؛ ليكون رمزًا للتفتح والصفاء والمشاعر الجميلة.