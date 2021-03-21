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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11 ألفا و145 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

الأحد 21/مارس/2021 - 09:18 ص
كورونا
كورونا
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سجلت أوكرانيا 11 ألفا و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و546 ألفا و363 شخصا.

وقال وزير الصحة الاوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأحد، إن الحالات الجديدة تضمنت 585 طفلا و199 من العاملين في المجال الطبي.

وأضاف ستيبانوف أنه تم تسجيل 166 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 29 ألفا و941 حالة.. في حين تماثل للشفاء 3 آلاف و877 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين في أوكرانيا مليونا و257 ألفا و849 شخصا.

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