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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح باب التقدم لدعم المشروعات البحثية بجامعة الإسكندرية

الأحد 21/مارس/2021 - 09:16 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن فتح باب التقدم للحصول على منح ممولة لدعم المشروعات البحثية الابتكارية لشباب الباحثين والطلاب، من خلال برنامج "TICO ALEX-INNOVA CALL 1-2021".

ويأتي ذلك في أربعة مجالات هى العلوم الطبية والصيدلانية، والعلوم الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلوم الحياة، في إطار التعاون بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وأوضح رئيس الجامعة أن باب التقديم لهذه المنح مفتوح حتى ٣١ مارس ٢٠٢١، لافتًا إلى أن الأولوية سوف تعطى للبحوث الإبتكارية التطبيقية التي تهدف إلى الإسهام في حل مشكلة جائحة فيروس كورونا المستجد أو أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ على أن يكون لها مخرجات تطبيقية ونماذج أولية.

ولفت إلى أن قيمة تمويل المشروع الواحد تصل إلي ٣٠ ألف جنيه مصري لشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا (الماجستير – الدكتوراة)، و١٥ ألف جنيهلطالب المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) على ألا تتجاوز مدة التنفيذ عن عام واحد كحد أقصى، موضحًا أن تمويل هذه المنح سيتم من خلال مشروع مكتب التايكو بجامعة الإسكندرية.


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