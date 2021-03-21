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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 27400 إصابة بـ«كورونا» في الكونغو الديمقراطية

الأحد 21/مارس/2021 - 09:14 ص
كورونا في الكونغو
كورونا في الكونغو الديمقراطية
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سجّلت الكونغو الديمقراطية، 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 27 ألفا و468 إصابة.

ونقلت صحيفة "ديجتال كونغو" المحلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن وزارة الصحة قولها، إن إجمالي حالات الوفيات استقر عند 726 حالة، بعد تسجيل صفر وفيات أمس.

وبلغ إجمالي حالات التعافي 24 ألفا و892 حالة بينما بلغت حصيلة عدد الحالات النشطة 1850 حالة.

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