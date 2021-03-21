«مكرم» تدعو أبناء المصريين بكاليفورنيا للاحتفال بعيد الأم اليوم
الأحد 21/مارس/2021 - 09:12 ص
وفاء عليطباعة
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مهمتها كوزيرة هي التواصل مع المصريين بالخارج بكافة فئاتهم لتلبية رغباتهم، تنفيذًا لتكليفات وتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تضم 8 وزيرات وهذا رقم جيد جدًا لتمثيل المرأة في الحكومة، وإعطائها الفرصة للعمل وتولي المناصب التنفيذية والتشريعية في البرلمان أيضًا، مؤكدة أن الصورة السيئة التي تم الترويج لها عن السيدات في مصر غير صحيحة.
جاء ذلك خلال افتتاح السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات المعسكر الثالث عشر لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر تطبيق "زووم"، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.
وطالبت السفيرة نبيلة مكرم الأطفال المشاركين بالاحتفال بعيد الأم اليوم، وتقديم التهنئة لأمهاتهم وفقا للعادات والتقاليد المصرية في يوم 21 مارس، وفي هذا الصدد وجه الأطفال المشاركين رسالة إلى أمهاتهم قائلين: "بحبك يا ماما، شكرا يا ماما على كل اللي بتعمليه معايا".
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تضم 8 وزيرات وهذا رقم جيد جدًا لتمثيل المرأة في الحكومة، وإعطائها الفرصة للعمل وتولي المناصب التنفيذية والتشريعية في البرلمان أيضًا، مؤكدة أن الصورة السيئة التي تم الترويج لها عن السيدات في مصر غير صحيحة.
جاء ذلك خلال افتتاح السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات المعسكر الثالث عشر لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر تطبيق "زووم"، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.
وطالبت السفيرة نبيلة مكرم الأطفال المشاركين بالاحتفال بعيد الأم اليوم، وتقديم التهنئة لأمهاتهم وفقا للعادات والتقاليد المصرية في يوم 21 مارس، وفي هذا الصدد وجه الأطفال المشاركين رسالة إلى أمهاتهم قائلين: "بحبك يا ماما، شكرا يا ماما على كل اللي بتعمليه معايا".