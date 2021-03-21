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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكرم» تدعو أبناء المصريين بكاليفورنيا للاحتفال بعيد الأم اليوم

الأحد 21/مارس/2021 - 09:12 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مهمتها كوزيرة هي التواصل مع المصريين بالخارج بكافة فئاتهم لتلبية رغباتهم، تنفيذًا لتكليفات وتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تضم 8 وزيرات وهذا رقم جيد جدًا لتمثيل المرأة في الحكومة، وإعطائها الفرصة للعمل وتولي المناصب التنفيذية والتشريعية في البرلمان أيضًا، مؤكدة أن الصورة السيئة التي تم الترويج لها عن السيدات في مصر غير صحيحة.

جاء ذلك خلال افتتاح السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات المعسكر الثالث عشر لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر تطبيق "زووم"، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

وطالبت السفيرة نبيلة مكرم الأطفال المشاركين بالاحتفال بعيد الأم اليوم، وتقديم التهنئة لأمهاتهم وفقا للعادات والتقاليد المصرية في يوم 21 مارس، وفي هذا الصدد وجه الأطفال المشاركين رسالة إلى أمهاتهم قائلين: "بحبك يا ماما، شكرا يا ماما على كل اللي بتعمليه معايا".

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