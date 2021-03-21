«الحشيش» يحبس شخصًا في العامرية بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 60 طربه حشيش بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.وتم عمل كمين والقي القبض على المتهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته عليى60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها على عملائه.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.