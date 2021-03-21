مقتل وإصابة شخصين في انفجارين بإقليم «ننجرهار» الأفغاني

قتل مدني واحد على الأقل وإصيب آخر جراء وقوع انفجارين منفصلين في مدينة "جلال أباد" بإقليم "ننجرهار" الشرقي.وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأحد - إن الانفجار الأول وقع بالقرب من مديرية الزراعة والري والثروة الحيوانية في الحي الأول بمدينة "جلال أباد" وتسبب في مقتل عامل بالبلدية.ووقع الانفجار الثاني في منطقة "شوك إي تالاشي" في المدينة ذاتها وأصيب فيه مدني واحد، وذلك وفقا لما أعلنه مسئولون أفغان.ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذين الانفجارين حتى الآن.