الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد، عند مستوى 0.301 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.359 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.419 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.424 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.