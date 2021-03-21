افتتاح معسكر «اتكلم عربي» لأبناء المصريين في كاليفورنيا الأمريكية

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فعاليات المعسكر الثالث عشر لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر تطبيق "زووم"، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.وتناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية، والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، وبولندا.وخلال المعسكر، أشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن تنظيم هذه المعسكرات لأبنائنا بالخارج يهدف لتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط التحدث باللغة العربية.وأوضحت أن المعسكر الثالث عشر بمشاركة أطفالنا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية جاء لتشجيعهم على التحدث باللغة العربية، وأكدت أن أبناءنا بالخارج هما سفراء لمصر في الدول التي يقيمون بها، موجهة حديثها للأطفال المشاركين قائلة: "وأنت صغير يمكن أن تكون سفيرا لوطنك مصر، لأن المصري جدع ويعطي نموذج جيد لمصر والمصريين".كما تناول اللقاء الحديث عن شجاعة وبطولات الجيش والشرطة وحكمة القيادة السياسية في مصر، وكذا بطولات الشعب المصري في مواجهة التحديات، والوقوف أمام من يريد النيل من وطننا بدون خوف، وفي هذا الصدد أكد الأطفال المشاركين أن "الشعب المصري قوي وشجاع وعظيم"، والجندي المصري "شجاع وقوي ويحمي الوطن"، وأشارت السفيرة نبيلة مكرم أن الشعب المصري عظيم وشجاع وأن المصريين بالخارج مصر بلدهم في قلوبهم، ولدينا جيش قوي وشرطة قوية ومصريين بجانب بعض وكيان واحد للدفاع عن مصر.وأخذت السفيرة نبيلة مكرم تتحدث مع الأطفال وتتفاعل معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم عن الأكلات المصرية التي يحبونها، وعن علم مصر وألوانه، والمقتنيات المصرية التي يملكونها في منازلهم، والعادات المصرية في شهر رمضان الكريم.كما شارك في اللقاء الطفل ميسرة محمود مقلد -المصري المقيم في النمسا وسفير مبادرة "اتكلم عربي" في أوروبا- مقدما شرحًا عن المبادرة التي أطلقها في النمسا والتي بسببها حصل على جائزة شخصية العام هناك لمساعدته كبار السن والمرضى خلال فترة حظر التَجوال في فيينا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المصري في الخارج معروف بمروءته ويقدم المساعدة لكل من يحتاج على حد سواء دون تمييز لأي سبب.من جانبهم، قدم أولياء أمور الأطفال المشاركين في المعسكر الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على فكرة مبادرة "اتكلم عربي"، معربين عن سعادتهم لمشاهدة أبنائهم يتحدثون باللغة العربية ويتعرفون على عادات وتقاليد وطنهم الأم.واختتمت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء معربة عن شكرها لأولياء الأمور لتحدثهم باللغة العربية لديهم ولحفاظهم على ولاء وانتماء أبنائهم لوطنهم مصر، وطالبتهم في النهاية بالحفاظ على التحدث باللغة العربية في المنزل للحفاظ على الهوية العربية والمصرية لدى أبنائهم، كما قاموا بترديد "تحيا جمهورية مصر العربية" والنشيد الوطني المصري.تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط ‏https:www.facebook.cometkallem.arabiولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط ‏https:vm.tiktok.comZStnuxhD