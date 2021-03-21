حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 21 مارس 2021
الأحد 21/مارس/2021 - 09:04 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحوت على النحو التالي:
مهنيًا:: يدعمك القمر ويقدم لك خيارات جديدة وقد يحالفك الحظ للانتصار على كل ما يزعجك والتغلب على بعض النوايا السيئة من زملائك.
عاطفيًا: تتمتع بشخصية جذابة وساحرة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرب المسافة مع الحبيب.
صحيًا: ابتعد عن كل من يحاول إثارة عصبيتك، وحاول التخلص من متاعبك.
مهنيًا:: يدعمك القمر ويقدم لك خيارات جديدة وقد يحالفك الحظ للانتصار على كل ما يزعجك والتغلب على بعض النوايا السيئة من زملائك.
عاطفيًا: تتمتع بشخصية جذابة وساحرة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرب المسافة مع الحبيب.
صحيًا: ابتعد عن كل من يحاول إثارة عصبيتك، وحاول التخلص من متاعبك.