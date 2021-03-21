حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 21 مارس 2021
الأحد 21/مارس/2021 - 09:03 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:
مهنيًا: انطلاق يوم مهم مليئ بالحماس والتفاؤل والثقة بالنفس نظم جدول أعمالك جيدا.
عاطفيًا: القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاح من الهموم والمشاكل.
صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة.
مهنيًا: انطلاق يوم مهم مليئ بالحماس والتفاؤل والثقة بالنفس نظم جدول أعمالك جيدا.
عاطفيًا: القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاح من الهموم والمشاكل.
صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة.