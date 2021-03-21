حظك اليوم.. برج الجدي الأحد 21 مارس 2021
الأحد 21/مارس/2021 - 09:03 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الجدي على النحو التالي:
مهنيًا: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص، وادرس كل خطوة جيدًا قبل الإقدام عليها.
عاطفيًا: لا تبحث عن أي ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات بينكما.
صحيًا: خير الأمور الوسط، طبق هذا القول على ممارسة الرياضة.
مهنيًا: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص، وادرس كل خطوة جيدًا قبل الإقدام عليها.
عاطفيًا: لا تبحث عن أي ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات بينكما.
صحيًا: خير الأمور الوسط، طبق هذا القول على ممارسة الرياضة.