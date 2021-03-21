حظك اليوم.. برج القوس الأحد 21 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:مهنيًا: تتمتع بفصاحة وذكاء، ولن يصعب عليك التفاهم والتواصل مع أحد، هيئ نفسك للسفر أو لانتقال لتولي منصب جديد.عاطفيًا: تجنب المشاكل العاطفية، فهي لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جدًا إلى العلاقة الجديدة.صحيًا: كن منفتحًا على جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية فهي مفيدة صحيًا.