حظك اليوم.. برج القوس الأحد 21 مارس 2021
الأحد 21/مارس/2021 - 09:02 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:
مهنيًا: تتمتع بفصاحة وذكاء، ولن يصعب عليك التفاهم والتواصل مع أحد، هيئ نفسك للسفر أو لانتقال لتولي منصب جديد.
عاطفيًا: تجنب المشاكل العاطفية، فهي لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جدًا إلى العلاقة الجديدة.
صحيًا: كن منفتحًا على جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية فهي مفيدة صحيًا.
مهنيًا: تتمتع بفصاحة وذكاء، ولن يصعب عليك التفاهم والتواصل مع أحد، هيئ نفسك للسفر أو لانتقال لتولي منصب جديد.
عاطفيًا: تجنب المشاكل العاطفية، فهي لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جدًا إلى العلاقة الجديدة.
صحيًا: كن منفتحًا على جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية فهي مفيدة صحيًا.