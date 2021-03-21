حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 21 مارس 2021
الأحد 21/مارس/2021 - 09:01 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:
مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرص ووعود وتضطر إلى بعض المناورات واعتماد أساليب ملتوية أحيانًا لبلوغ أهدافك.
عاطفيًا: فرصة مفاجئة لعلاقة جديدة ستكون باب خير للطرفين.
صحيًا: قاوم الضغوط التي تعترض حياتك اليومية بالاسترخاء والنهوض باكرًا وممارسة رياضة الجري.
مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرص ووعود وتضطر إلى بعض المناورات واعتماد أساليب ملتوية أحيانًا لبلوغ أهدافك.
عاطفيًا: فرصة مفاجئة لعلاقة جديدة ستكون باب خير للطرفين.
صحيًا: قاوم الضغوط التي تعترض حياتك اليومية بالاسترخاء والنهوض باكرًا وممارسة رياضة الجري.