حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 21 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرص ووعود وتضطر إلى بعض المناورات واعتماد أساليب ملتوية أحيانًا لبلوغ أهدافك.عاطفيًا: فرصة مفاجئة لعلاقة جديدة ستكون باب خير للطرفين.صحيًا: قاوم الضغوط التي تعترض حياتك اليومية بالاسترخاء والنهوض باكرًا وممارسة رياضة الجري.