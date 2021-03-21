حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 21 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيًا: هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد، الأيام المقبلة كفيلة بإتمامها على أكمل وجه ليكون لك مستقبل جيد.عاطفيًا: هناك استقرار عاطفي كبير اليوم، وهذا دليل على مدى التفاهم في مختلف الأمور بينك وبين الشريك.صحيًا: التعليمات الطبية للمحافظة على رشاقتك تلزمك التقيد بها باستمرار لا ليومين أو لثلاثة فقط.