رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ357 مليون جنيه.. «عبد الغفار» يستعرض تقريرًا عن مشروعات جامعة قناة السويس

الأحد 21/مارس/2021 - 08:59 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
إسراء جمال
طباعة
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أحمد زكي قائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة قناة السويس.

وأفاد التقرير بأنه تم إنشاء مدرجات لكليتي الآداب والتجارة، بسعة 650 طالب لكل كلية، وإنشاء المبنى الإداري لمدينة الطالبات، وإنشاء بوابات دخول الطلاب بمدخل الجامعة، ورفع كفاءة نقاط الربط الشبكى بالجامعة، وكذا إتمام عملية توريد وتركيب كاميرات مراقبة لمبانى الجامعة، وإنشاء محطة حريق بمدينة الطلبة، وتجهيز غرفة مركز المعلومات بالمستشفى الجامعي، وربط مباني المستشفى بغرفة (مركز المعلومات)، وكذلك رفع كفاءة نقاط الربط الشبكي بالمستشفى التعليمي.

وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال رفع كفاءة معهد (الأفرو آسيوي) بالجامعة، ورفع كفاءة مبنى كلية التربية، وتطوير العمليات الكبرى بمستشفيات الجامعة بنظام الكبسولات، فضلًا عن تطوير التعقيم المركزي بمستشفيات جامعة قناة السويس، ورفع كفاءة العناية المركزة، ورفع كفاءة ٣ عمارات سكنية بالمستشفيات، بالإضافة لإعادة تأهيل منظومة إطفاء الحريق بالمستشفى الجامعي، وإنشاء مدرج ومصنع الأدوية التعليمى لكلية الصيدلة، وكذلك تعلية دورين بمبنى ورش كلية الهندسة، وتحديد موقع عام كلية آداب وتجارة ومصنع الأدوية، بالإضافة لاستكمال مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، وإنشاء محطة حريق كلية العلوم وربطها بكلية الزراعة.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة قناة السويس تبلغ نحو 357 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة قناة السويس، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية، والخاصة، والتكنولوجية، والمعاهد العليا، وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرًا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

موضوعات متعلقة

34 مصابًا بتصادم أتوبيس وميكروباص على طريق القطامية.. حالتهم خطيرة

«الصحة»: نستهدف تطعيم 250 ألف بلقاح كورونا خلال أسبوع

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021


الصور

image description

سحر البلكونة

image description

جامعة أسيوط: إجراء 19 عملية جراحية للأطفال وعلاج 21 حالة من الشفة الأرنبية

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

ألمانيا تتجاوز «الحد الخطر» في معدل إصابات كورونا

دخان حرائق أستراليا يوازى الكميات المنبعثة من ثوران بركان

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون فتح الفنادق والمطاعم

21 ألف حالة انتحار باليابان في 2020

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

صالون الأوبرا الثقافي يحتفل باليوم العالمي بالمرأة

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للشعر

حفل إطلاق وتوقيع كتاب «حكايات تاريخية» للدكتور علي الحفناوي

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا