حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 21 مارس 2021
الأحد 21/مارس/2021 - 08:58 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج السرطان على النحو التالي:
مهنيًا: أنت في بداية الطريق نحو النجاح، لا تستعجل في اتخاذ أي قرار مهني.
عاطفيًا: تفقد حماسك مع الشريك، بسبب الروتين حاولوا التغيير.
صحيًا: عليك الاهتمام بصحتك لتخفف من الإصابة بأي مرض من الممكن أن تصاب به.
مهنيًا: أنت في بداية الطريق نحو النجاح، لا تستعجل في اتخاذ أي قرار مهني.
عاطفيًا: تفقد حماسك مع الشريك، بسبب الروتين حاولوا التغيير.
صحيًا: عليك الاهتمام بصحتك لتخفف من الإصابة بأي مرض من الممكن أن تصاب به.