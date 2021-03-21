حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 21 مارس 2021
الأحد 21/مارس/2021 - 08:58 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الجوزاء على النحو التالي:
مهنيًا: تخف المسؤوليات تدريجيًا من عليك وهناك مكسب مادي كبير، وتنجح في استعادة الثقة والدعم من مديرينك.
عاطفيًا: الحبيب مشتت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاملك الغامض، فحاول أن تكون أكثر وضوحًا.
صحيًا: ممارسة الرياضة أمر صحي وجيد لحياتك.
مهنيًا: تخف المسؤوليات تدريجيًا من عليك وهناك مكسب مادي كبير، وتنجح في استعادة الثقة والدعم من مديرينك.
عاطفيًا: الحبيب مشتت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاملك الغامض، فحاول أن تكون أكثر وضوحًا.
صحيًا: ممارسة الرياضة أمر صحي وجيد لحياتك.