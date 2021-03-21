حظك اليوم.. برج الثور الأحد 21 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيًا: هناك سفر إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض الشركات الأجنبية.عاطفيًا: تغضب بسبب فقدك السيطرة على الشريك والنتائج ستكون مجهولة.صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد.