حظك اليوم.. برج الثور الأحد 21 مارس 2021
الأحد 21/مارس/2021 - 08:57 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:
مهنيًا: هناك سفر إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض الشركات الأجنبية.
عاطفيًا: تغضب بسبب فقدك السيطرة على الشريك والنتائج ستكون مجهولة.
صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد.
مهنيًا: هناك سفر إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض الشركات الأجنبية.
عاطفيًا: تغضب بسبب فقدك السيطرة على الشريك والنتائج ستكون مجهولة.
صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد.