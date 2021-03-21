حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 21 مارس 2021
الأحد 21/مارس/2021 - 08:57 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:
مهنيًا: تتعرض لخيبة أمل من شخص كنت تثق به جدًا، قد يضايقك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تتخلص من ذلك.
عاطفيًا: الشريك يدعمك ويقف الى جانبك في كل الأوقات لا تتردد بإسعاده.
صحيًا: تمر بأمور مخيّبة للآمال، مما ينعكس سلبيًا على وضعك الصحي، لا تدع الأمور تتعبك.
مهنيًا: تتعرض لخيبة أمل من شخص كنت تثق به جدًا، قد يضايقك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تتخلص من ذلك.
عاطفيًا: الشريك يدعمك ويقف الى جانبك في كل الأوقات لا تتردد بإسعاده.
صحيًا: تمر بأمور مخيّبة للآمال، مما ينعكس سلبيًا على وضعك الصحي، لا تدع الأمور تتعبك.