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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يطلق النار على مزارعين برفح وصيادين في بحر غزة

الأحد 21/مارس/2021 - 08:56 ص
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار صوب مجموعة من المزارعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واستهدفت مراكب الصيادين في بحر مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفادت وكالة فلسطين الجديدة، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق رفح قامت بإطلاق النار على مجموعة المزارعين، وهم يقومون بفلاحة أراضيهم على مقربة من مطار غزة المدمر شرق المدينة، ما اضطرهم إلى تركها والعودة إلى بيوتهم، دون وقوع إصابات.

كما فتحت قوات الاحتلال النار وخراطيم المياه على مراكب الصيادين قبالة شاطئ مدينة دير البلح وسط القطاع، ما ألحق أضرارا في أحد مراكب الصيادين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين أجبروا على مغادرة المكان.

يذكر أن الاحتلال يتعمد يوميا استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، إضافة إلى التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة.

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