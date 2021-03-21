يصنف مسلمين وكفار.. 23 أستاذا جامعيا يكشفون خطورة «علماء المسلمين» في تونس

وقع 23 أستاذا جامعيا في تونس بيانا مشتركا كشفوا فيه عن موقفهم من فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، معتبرين إياه خطرا على نظام التعليم المدني في البلاد، وفقا لـ"سكاي نيوز".وكتب الأساتذة والباحثون أنهم أرادوا إحاطة الشعب التونسي بمجموعة من المعلومات حول نشاط الاتحاد، الذي يمثل أحد أذرع تنظيم الإخوان العالمي، ويتزعمه يوسف القرضاوي أحد قادة التنظيم.وقالوا إن ما يسمى فرع تونس للاتحاد العالمي هو جناح دعوي، وظيفته التعبئة الإيديولوجية التي يقتضيها تقسيم العالم إلى "فسطاط سلام" و"فسطاط جهاد" و"دار الحرب" و"دار الإسلام"، وتقسيم البشرية إلى مسلمين وكفار بما في ذلك البلدان العربية التي تصبح بهذا المنطق "ديار حرب" توجب "فتوحات جديدة".واعتبر الأكاديميون التونسيون أن "ذلك يمثل إعلان حرب على البلاد العربية عامة وتونس خاصة، باعتبارها البلد الحامل لمشروع التحديث الفكري والتربوي والاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي منذ ما يقارب القرنين وخاصة منذ نشأة دولة الاستقلال".وينشط هذا الفرع منذ عام 2012 في مجال التعليم من دون علم السلطات المعنية بأنشطته ولا بالعاملين فيه ولا بهويات المترددين عليه، وقد باشر نشاطه بعد أن وجد دعما من أطراف سياسية في تونس، مضيفين أن فرع اتحاد القرضاوي يركز في نشاطه على الفئات الهشة من النساء والشباب العاطلين عن العمل في خطة ممنهجة لاختراق الطبقات الفقيرة.وقال الأكاديميون التونسيون، إنهم استقوا معلوماتهم من مصادر جديرة بالثقة، مؤكدين أن الغاية التي تصبو إليها المنظمة الإخوانية هي التعبئة الإيديولوجية سواء في أوروبا وخاصة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا كما في تونس، واستقطاب العنصر الأضعف في هذه المجتمعات خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، التي كانت نتيجة سياسة ممنهجة من طرف حكومات الإخوان المتعاقبة طيلة العشر سنوات الأخيرة.ورأوا أن هذه الأزمات سمحت بتطبيق سياستي "الفوضى الخلاقة" و"التدافع الاجتماعي"، وهما شعار القيادة الإخوانية في تونس ومقدمة ضرورية لتكوين القوى التي تقتضيها سياسة الإرهاب.وأكد بيان المثقفين التونسيين أن الفرع الإخواني يمثل خطرا على أمن تونس وعلى النظام الجمهوري فضلا عن عرقلة طموحها إلى الانتقال الديمقراطي.وأوضح الموقعون ومنهم أستاذة الحضارة الإسلامية نائلة السليني، ومؤسس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الدكتور منير الشرفي، أن إتحاد القرضاوي يعمل في تونس تحت غطاء جمعيات تعمل تحت ستار العمل الخيري.واتهم الجامعيون الحكومة بميوعة المواقف تجاه هذا الكيان، والتلكأ في اتخاذ القرار اللازم بشأن التنظيمات الدخيلة المعادية للخيارات الوطنية في تونس.و قال المؤرخ، علية عميرة، إن البيان عمل عليه أغلب أساتذه الجامعة التونسية ثم "قررنا التحذير من خطورة هذا الكيان على أمن ومكتسبات المجتمع التونسي بعد أن تبين أنه تابع ليوسف القرضاوي صاحب الفتاوي التي دعمت الإرهاب وشجعت تجنيد الشباب للإندماج في بؤر التوتر".وتابع: "نشاطه في تونس هو بمثابة التعليم الموازي ويعمل على نشر عقيدة الإخوان التي تقسم المجتمعات وتميز بين الجنسين وتمقت المساواة وتشكك في مكتسبات المرأة التونسية، وقد سبق وصدرت فتوى من هذا الاتحاد لتكفير الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ورواد الإصلاح في تونس".وقالت أستاذة الحضارة الإسلامية نائلة السليني، إن فرع القرضاوي وضع موطأ قدم في تونس مع وصول حركة النهضة الإخوانية للحكم في عام 2012، مؤكدة أن الأكاديميين نبهو لخطورته منذ عام 2013.وأضافت: "تكمن خطورة الفرع في تقديمه لدروس موازية ومناقضة لدروس جامعة الزيتونة، حيث يتم اقتناص نفس المحاور وتقديم دروس موازية فيها وفق مدارس النقل التقليدية، لأن مدارس الاجتهاد والتجديد تحرجهم".واتهمت السليني اتحاد القرضاوي باستغلال الأرضية الاجتماعية الهشة للبلاد لهدم وحرق الأفكار وتكريس الرعب وعدم الاطمئنان للمستقبل حتى يتحرك داخل هذه الأرضية لاستقطاب الشباب.يذكر أن هذا الحراك المجتمعي يأتي على إثر تحرك سياسي ضد فرع الإخوان في تونس قاده الحزب الدستوري الحر بالاعتصام أمام مقره في العاصمة منذ نوفمبر الماضي، لمطالبة الحكومة بالبحث في نشاطه وتمويله المشبوه ومخالفاته لقانون البلاد.