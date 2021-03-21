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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 21 مارس 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 09:19 ص
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تتعرض لخيبة أمل من شخص كنت تثق به جدًا، قد يضايقك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تتخلص من ذلك.
عاطفيًا: الشريك يدعمك ويقف الى جانبك في كل الأوقات لا تتردد بإسعاده.
صحيًا: تمر بأمور مخيّبة للآمال، مما ينعكس سلبيًا على وضعك الصحي، لا تدع الأمور تتعبك.

الثور
مهنيًا: هناك سفر إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض الشركات الأجنبية.
عاطفيًا: تغضب بسبب فقدك السيطرة على الشريك والنتائج ستكون مجهولة.
صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد.

الجوزاء
مهنيًا: تخف المسؤوليات تدريجيًا من عليك وهناك مكسب مادي كبير، وتنجح في استعادة الثقة والدعم من مديرينك.
عاطفيًا: الحبيب مشتت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاملك الغامض، فحاول أن تكون أكثر وضوحًا.
صحيًا: ممارسة الرياضة أمر صحي وجيد لحياتك.

السرطان
مهنيًا: أنت في بداية الطريق نحو النجاح، لا تستعجل في اتخاذ أي قرار مهني.
عاطفيًا: تفقد حماسك مع الشريك، بسبب الروتين حاولوا التغيير.
صحيًا: عليك الاهتمام بصحتك لتخفف من الإصابة بأي مرض من الممكن ان تصاب به.

الأسد
مهنيًا: تحتل مركز مهم وسط مجموعة أو طائفة أو جمعية وتتمكن من فرض سلطتك بفضل حكمتك ومنطقك السليم، فتثير إعجاب مديريك.
عاطفيًا: تسترجع الماضي وتحاول كشف بعض الغموض عن سبب البعد مع الشريك ما يتعبك ويشكل هاجسًا لك.
صحيًا: حاذر الانفعالات شديدة قد تولد الإرهاق والتعب النفسي وكن هادئ إلى أقصى حد.

العذراء
مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرص ووعود وتضطر إلى بعض المناورات واعتماد أساليب ملتوية أحيانًا لبلوغ أهدافك.
عاطفيًا: فرصة مفاجئة لعلاقة جديدة ستكون باب خير للطرفين.
صحيًا: قاوم الضغوط التي تعترض حياتك اليومية بالاسترخاء والنهوض باكرًا وممارسة رياضة الجري.

الميزان
مهنيًا: إذا كنت متورط في أمور أكبر من طاقتك، أطلب مساعدة الزملاء حتى لا تدفع الثمن غالي وتخسر كل شيء.
عاطفيًا: تختفي الانفعالات والمشاعر السلبية التي تعكر الأجواء أو تثير الاضطرابات بينك وبين الشريك.
صحيًا: حاول ممارسة رياضة اليوجا أو السير في الطبيعة لتستعيد توازنك النفسي.

العقرب
مهنيًا: هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد، الأيام المقبلة كفيلة بإتمامها على أكمل وجه ليكون لك مستقبل جيد.
عاطفيًا: هناك استقرار عاطفي كبير اليوم، وهذا دليل على مدى التفاهم في مختلف الأمور بينك وبين الشريك.
صحيًا: التعليمات الطبية للمحافظة على رشاقتك تلزمك التقيد بها باستمرار لا ليومين أو لثلاثة فقط.

القوس
مهنيًا: تتمتع بفصاحة وذكاء، ولن يصعب عليك التفاهم والتواصل مع أحد، هيئ نفسك للسفر أو الانتقال لتولي منصب جديد.
عاطفيًا: تجنب المشاكل العاطفية، فهي لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جدًا إلى العلاقة الجديدة.
صحيًا: كن منفتحًا على جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية فهي مفيدة صحيًا.

الجدي
مهنيًا: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص، وادرس كل خطوة جيدًا قبل الإقدام عليها.
عاطفيًا: لا تبحث عن أي ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات بينكما.
صحيًا: خير الأمور الوسط، طبق هذا القول على ممارسة الرياضة.

الدلو
مهنيًا: انطلاق يوم مهم مليء بالحماس والتفاؤل والثقة بالنفس نظم جدول أعمالك جيدا.
عاطفيًا: القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاح من الهموم والمشاكل.
صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة.

الحوت
مهنيًا:: يدعمك القمر ويقدم لك خيارات جديدة وقد يحالفك الحظ للانتصار على كل ما يزعجك والتغلب على بعض النوايا السيئة من زملائك.
عاطفيًا: تتمتع بشخصية جذابة وساحرة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرب المسافة مع الحبيب.
صحيًا: ابتعد عن كل من يحاول إثارة عصبيتك، وحاول التخلص من متاعبك.

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