حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 21 مارس 2021
الأحد 21/مارس/2021 - 09:19 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تتعرض لخيبة أمل من شخص كنت تثق به جدًا، قد يضايقك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تتخلص من ذلك.
عاطفيًا: الشريك يدعمك ويقف الى جانبك في كل الأوقات لا تتردد بإسعاده.
صحيًا: تمر بأمور مخيّبة للآمال، مما ينعكس سلبيًا على وضعك الصحي، لا تدع الأمور تتعبك.
الثور
مهنيًا: هناك سفر إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض الشركات الأجنبية.
عاطفيًا: تغضب بسبب فقدك السيطرة على الشريك والنتائج ستكون مجهولة.
صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد.
الجوزاء
مهنيًا: تخف المسؤوليات تدريجيًا من عليك وهناك مكسب مادي كبير، وتنجح في استعادة الثقة والدعم من مديرينك.
عاطفيًا: الحبيب مشتت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاملك الغامض، فحاول أن تكون أكثر وضوحًا.
صحيًا: ممارسة الرياضة أمر صحي وجيد لحياتك.
السرطان
مهنيًا: أنت في بداية الطريق نحو النجاح، لا تستعجل في اتخاذ أي قرار مهني.
عاطفيًا: تفقد حماسك مع الشريك، بسبب الروتين حاولوا التغيير.
صحيًا: عليك الاهتمام بصحتك لتخفف من الإصابة بأي مرض من الممكن ان تصاب به.
الأسد
مهنيًا: تحتل مركز مهم وسط مجموعة أو طائفة أو جمعية وتتمكن من فرض سلطتك بفضل حكمتك ومنطقك السليم، فتثير إعجاب مديريك.
عاطفيًا: تسترجع الماضي وتحاول كشف بعض الغموض عن سبب البعد مع الشريك ما يتعبك ويشكل هاجسًا لك.
صحيًا: حاذر الانفعالات شديدة قد تولد الإرهاق والتعب النفسي وكن هادئ إلى أقصى حد.
العذراء
مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرص ووعود وتضطر إلى بعض المناورات واعتماد أساليب ملتوية أحيانًا لبلوغ أهدافك.
عاطفيًا: فرصة مفاجئة لعلاقة جديدة ستكون باب خير للطرفين.
صحيًا: قاوم الضغوط التي تعترض حياتك اليومية بالاسترخاء والنهوض باكرًا وممارسة رياضة الجري.
الميزان
مهنيًا: إذا كنت متورط في أمور أكبر من طاقتك، أطلب مساعدة الزملاء حتى لا تدفع الثمن غالي وتخسر كل شيء.
عاطفيًا: تختفي الانفعالات والمشاعر السلبية التي تعكر الأجواء أو تثير الاضطرابات بينك وبين الشريك.
صحيًا: حاول ممارسة رياضة اليوجا أو السير في الطبيعة لتستعيد توازنك النفسي.
العقرب
مهنيًا: هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد، الأيام المقبلة كفيلة بإتمامها على أكمل وجه ليكون لك مستقبل جيد.
عاطفيًا: هناك استقرار عاطفي كبير اليوم، وهذا دليل على مدى التفاهم في مختلف الأمور بينك وبين الشريك.
صحيًا: التعليمات الطبية للمحافظة على رشاقتك تلزمك التقيد بها باستمرار لا ليومين أو لثلاثة فقط.
القوس
مهنيًا: تتمتع بفصاحة وذكاء، ولن يصعب عليك التفاهم والتواصل مع أحد، هيئ نفسك للسفر أو الانتقال لتولي منصب جديد.
عاطفيًا: تجنب المشاكل العاطفية، فهي لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جدًا إلى العلاقة الجديدة.
صحيًا: كن منفتحًا على جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية فهي مفيدة صحيًا.
الجدي
مهنيًا: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص، وادرس كل خطوة جيدًا قبل الإقدام عليها.
عاطفيًا: لا تبحث عن أي ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات بينكما.
صحيًا: خير الأمور الوسط، طبق هذا القول على ممارسة الرياضة.
الدلو
مهنيًا: انطلاق يوم مهم مليء بالحماس والتفاؤل والثقة بالنفس نظم جدول أعمالك جيدا.
عاطفيًا: القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاح من الهموم والمشاكل.
صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة.
الحوت
مهنيًا:: يدعمك القمر ويقدم لك خيارات جديدة وقد يحالفك الحظ للانتصار على كل ما يزعجك والتغلب على بعض النوايا السيئة من زملائك.
عاطفيًا: تتمتع بشخصية جذابة وساحرة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرب المسافة مع الحبيب.
صحيًا: ابتعد عن كل من يحاول إثارة عصبيتك، وحاول التخلص من متاعبك.
الحمل
مهنيًا: تتعرض لخيبة أمل من شخص كنت تثق به جدًا، قد يضايقك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تتخلص من ذلك.
عاطفيًا: الشريك يدعمك ويقف الى جانبك في كل الأوقات لا تتردد بإسعاده.
صحيًا: تمر بأمور مخيّبة للآمال، مما ينعكس سلبيًا على وضعك الصحي، لا تدع الأمور تتعبك.
الثور
مهنيًا: هناك سفر إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض الشركات الأجنبية.
عاطفيًا: تغضب بسبب فقدك السيطرة على الشريك والنتائج ستكون مجهولة.
صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد.
الجوزاء
مهنيًا: تخف المسؤوليات تدريجيًا من عليك وهناك مكسب مادي كبير، وتنجح في استعادة الثقة والدعم من مديرينك.
عاطفيًا: الحبيب مشتت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاملك الغامض، فحاول أن تكون أكثر وضوحًا.
صحيًا: ممارسة الرياضة أمر صحي وجيد لحياتك.
السرطان
مهنيًا: أنت في بداية الطريق نحو النجاح، لا تستعجل في اتخاذ أي قرار مهني.
عاطفيًا: تفقد حماسك مع الشريك، بسبب الروتين حاولوا التغيير.
صحيًا: عليك الاهتمام بصحتك لتخفف من الإصابة بأي مرض من الممكن ان تصاب به.
الأسد
مهنيًا: تحتل مركز مهم وسط مجموعة أو طائفة أو جمعية وتتمكن من فرض سلطتك بفضل حكمتك ومنطقك السليم، فتثير إعجاب مديريك.
عاطفيًا: تسترجع الماضي وتحاول كشف بعض الغموض عن سبب البعد مع الشريك ما يتعبك ويشكل هاجسًا لك.
صحيًا: حاذر الانفعالات شديدة قد تولد الإرهاق والتعب النفسي وكن هادئ إلى أقصى حد.
العذراء
مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرص ووعود وتضطر إلى بعض المناورات واعتماد أساليب ملتوية أحيانًا لبلوغ أهدافك.
عاطفيًا: فرصة مفاجئة لعلاقة جديدة ستكون باب خير للطرفين.
صحيًا: قاوم الضغوط التي تعترض حياتك اليومية بالاسترخاء والنهوض باكرًا وممارسة رياضة الجري.
الميزان
مهنيًا: إذا كنت متورط في أمور أكبر من طاقتك، أطلب مساعدة الزملاء حتى لا تدفع الثمن غالي وتخسر كل شيء.
عاطفيًا: تختفي الانفعالات والمشاعر السلبية التي تعكر الأجواء أو تثير الاضطرابات بينك وبين الشريك.
صحيًا: حاول ممارسة رياضة اليوجا أو السير في الطبيعة لتستعيد توازنك النفسي.
العقرب
مهنيًا: هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد، الأيام المقبلة كفيلة بإتمامها على أكمل وجه ليكون لك مستقبل جيد.
عاطفيًا: هناك استقرار عاطفي كبير اليوم، وهذا دليل على مدى التفاهم في مختلف الأمور بينك وبين الشريك.
صحيًا: التعليمات الطبية للمحافظة على رشاقتك تلزمك التقيد بها باستمرار لا ليومين أو لثلاثة فقط.
القوس
مهنيًا: تتمتع بفصاحة وذكاء، ولن يصعب عليك التفاهم والتواصل مع أحد، هيئ نفسك للسفر أو الانتقال لتولي منصب جديد.
عاطفيًا: تجنب المشاكل العاطفية، فهي لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جدًا إلى العلاقة الجديدة.
صحيًا: كن منفتحًا على جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية فهي مفيدة صحيًا.
الجدي
مهنيًا: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص، وادرس كل خطوة جيدًا قبل الإقدام عليها.
عاطفيًا: لا تبحث عن أي ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات بينكما.
صحيًا: خير الأمور الوسط، طبق هذا القول على ممارسة الرياضة.
الدلو
مهنيًا: انطلاق يوم مهم مليء بالحماس والتفاؤل والثقة بالنفس نظم جدول أعمالك جيدا.
عاطفيًا: القرارت العشوائية ليست في مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاح من الهموم والمشاكل.
صحيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة.
الحوت
مهنيًا:: يدعمك القمر ويقدم لك خيارات جديدة وقد يحالفك الحظ للانتصار على كل ما يزعجك والتغلب على بعض النوايا السيئة من زملائك.
عاطفيًا: تتمتع بشخصية جذابة وساحرة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرب المسافة مع الحبيب.
صحيًا: ابتعد عن كل من يحاول إثارة عصبيتك، وحاول التخلص من متاعبك.