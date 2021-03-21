5729 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 5729 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المكسيك، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و193 ألفا و639 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 608 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 197 ألفا و827 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في المكسيك بلغ 646 ألفا و802 شخص.