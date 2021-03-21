ورد وكروت.. مستشفى التأمين الصحي ببني سويف تحتفل بعيد الأم مع مرضى كورونا

قال الدكتور محمد يحيي إسماعيل، مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي، اليوم الأحد، إن العاملون بمستشفى التأمين الصحي بقيادة الدكتور شهاب الدين صلاح طه، قدموا ورود وكروت تهنئة للأمهات مرضى كورونا بالمستشفى، مؤكدا على دور الفرق الطبية المهم في تخفيف الآلام عن المرضى وأهمية مراعاة الحالة النفسية لهم ودعمهم معنويا للمساعدة على الشفاء.وأكد إسماعيل على ضرورة الاهتمام بالمرضى، مع تقدم فرع بني سويف للتأمين الصحي بأسمى مشاعر التهنئة والإنسانية إلى أمهات مصر جميعًا وأمهات بني سويف خاصة، بمناسبة عيد الأم، في يوم وفاء الأبناء بأمهاتهم، والتي حملت على عاتقها رحلة طويلة من البذل والعطاء والتفاني والتضحية.