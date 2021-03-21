1868 إصابة جديدة و26 وفاة بكورونا في بنجلاديش

سجلت بنجلاديش اليوم الأحد 1868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 568 ألفا و706 حالات.وأفادت صحيفة "بروثوم ألو" البنغالية اليومية، على موقعها الإلكتروني، بأنه تم تسجيل 26 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8668 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 520 ألفا و718 حالة بعد تسجيل 1577 حالة تعاف اليوم.