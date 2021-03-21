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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1161 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

الأحد 21/مارس/2021 - 08:40 ص
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، 1161 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية من بينها 6 حالات وافدة من الخارج.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 150 ألفا و306 حالات، تعافى منها 140 ألفا و239 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ 8 آلاف و584 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1483 حالة.

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