1161 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأحد، 1161 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية من بينها 6 حالات وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 150 ألفا و306 حالات، تعافى منها 140 ألفا و239 حالة.وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ 8 آلاف و584 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1483 حالة.