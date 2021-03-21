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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أسترا زينيكا» تنفي «حرمة» لقاحها لكورونا بسبب مشتقات لحم خنزير

الأحد 21/مارس/2021 - 08:39 ص
أسترا زينيكا
أسترا زينيكا
هدير سند
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نفت شركة أسترا زينيكا، اليوم الأحد، احتواء لقاحها المضاد لمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا على مكونات مشتقة من لحم الخنزير، في رد على تأكيد في إندونيسيا أن اللقاح يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وفقا لـ"رويترز".

وقال مجلس العلماء الذي يعد أعلى مجلس ديني إسلامي في إندونيسيا على موقعه على الإنترنت، الجمعة، إن اللقاح حرام لأن عملية التصنيع تستخدم "التربسين من بنكرياس لحم الخنزير"، ومع ذلك، وافق المجلس على لقاح أسترازينيكا للاستخدام في ضوء تلك الحالة الوبائية الطارئة.

المتحدث باسم "أسترازينيكا" في إندونيسيا قال في بيان: "في جميع مراحل عملية الإنتاج لا يستخدم هذا اللقاح، ولا يتلامس مع المنتجات المشتقة من لحم الخنزير أو غيرها من المنتجات الحيوانية"، ولم يرد المجلس ووكالة الغذاء والدواء في إندونيسيا بعد على طلبات للتعليق.

وكانت السلطات الإندونيسية وافقت على استخدام لقاح أسترازينيكا بعد مراجعة تقارير، قالت إنه تسبب في حدوث جلطات دموية بين بعض من تم تطعيمهم به في أوروبا.

وتواجه إندونيسيا واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا، مع تسجيل مليون و455788 إصابة و39447 حالة وفاة حتى أمس السبت.


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